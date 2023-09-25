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В Карелии за год серьезно вырос спрос на фармацевтов

Новости. Общество
10:09, 27 Сентября 2023
фото: Freepik

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Выяснили, какую зарплату предлагают фармацевтам в республике.

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru накануне Всемирного дня фармацевта выяснили, насколько востребованы представители этой профессии в Карелии и какую зарплату им предлагают.

С начала года было открыто более 160 таких вакансий, что составляет 5% от всего объема новых рабочих мест в данной профессии в СЗФО. По сравнению с прошлым годом спрос на фармацевтов в республике вырос на 66%.

При этом в Карелии на одну вакансию приходится 3,7 резюме, что говорит о дефиците специалистов.

По данным аналитиков, в Карелии провизорам и фармацевтам готовы платить от 55 до 75 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году этот диапазон составлял от 50 до 63 тысяч рублей.

Чаще всего работодатели требуют от соискателей наличие профильного образования и действующего сертификата специалиста, опыт работы в аптечных сетях и знание ассортимента лекарственных препаратов. Из личных качеств это — коммуникативные навыки, грамотная речь и стремление помогать людям.

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