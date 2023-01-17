В Карелии за год стало на одну тысячу пенсионеров меньше

В 2022 году количество пенсионеров в Карелии сократилось примерно на одну тысячу человек.

В прошлом году в нашей республике проживало порядка 229 тысяч пенсионеров. Такие данные на пресс-конференции 18 января привела управляющий отделением Социального фонда по Карелии Юлия Ермакова. По ее словам, число пенсионеров сократилось.



«Примерно на одну тысячу это количество уменьшилось по сравнению с 2021 годом. Помимо естественной убыли населения, есть переходный период, связанный с повышением пенсионного возраста», — отметила управляющий.



Отметим, в 2022 году право выйти на пенсию имели женщины, достигшие 56,5 лет, и мужчины, которые достигли возраста в 61,5 года.

Напомним, с этого года Пенсионный фонд и фонд социального страхования объединились в единую структуру — Социальный фонд РФ.



Все федеральные выплаты можно получить в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов.



Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.



Список клиентских офисов отделения Социального фонда в Карелии опубликован здесь.