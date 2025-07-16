В Карелии за год уменьшилось количество угонов автомобилей

Количество угонов уменьшилось на 18%.

За первое полугодие 2025 года в Карелии зарегистрировано 42 угона автомобилей. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (51 преступление), об этом рассказали в РБК.

Почти половина угонов (20) пришлась на автомобили ВА3. На втором месте - Chevrolet (4). Больше всего преступлений совершено в Петрозаводске (15).

Благодаря снижению числа угонов Карелия вышла из топ-5 российских регионов по этому виду преступлений. При этом по данным страховой компании «ВСК», в целом по России число угонов в первом квартале 2025 года выросло на 70%.