В Карелии за год в 5 раз выросло число фактов посредничества во взяточничестве

Согласно статистике, с 2021 года в республике увеличилось число преступлений коррупционной направленности.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в республике за 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 95 преступлений коррупционной направленности. Это оказалось на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Больше всего увеличилось число фактов посредничества во взяточничестве — с 4 до 20. В то же время снизилось число фактов получения взятки с 17 до 12, дачи взятки — с 21 до 14.

Ранее стало известно, что в Карелии в 2022 году снизилось общее количество зарегистрированных преступлений.