Наиболее высокая заболеваемость в этом году клещевым вирусным энцефалитом в Петрозаводске и Медвежьегорском районе, клещевым борелиозом — в Олонецком районе и Петрозаводске.

Также специалисты зарегистрировали 16 случаев клещевого боррелиоза, в т. ч. среди детей и подростков — 3 случая. Заболевание регистрировали на 6-ти административных территориях: Кондопожский, Олонецкий, Прионежский, Пудожский, Сегежский районы, в Петрозаводске.

Зафиксировано 22 случая клещевого вирусного эцефалита, в т. ч. среди детей и подростков — 7 случаев. Случаи регистрировались на 7-ми административных территориях: Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы, в Петрозаводске.

Всего в медорганизации республики в 2025 году по поводу присасывания клещей обратились 4265 человек, из них среди детей и подростков — 717. Обращаемость в этом году по сравнению с 2024-м увеличилась в 1,6 раза. Обращения зарегистрированы на всех административных территориях республики.

Первое обращение было зарегистрировано 2 апреля в Пудожском районе в деревне Каршево у ребенка.

В Управлении Роспотребнадзора по Карелии подвели итоги сезона этого года по клещевым инфекциям в республике.

В Карелии за год выросло число обращений по поводу укусов клещей

