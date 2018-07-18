В Карелии за год выросло промышленное производство, заверил Карелиястат

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Промышленное производство в Карелии в первом полугодии 2018 года по оперативным данным выросло на 3,3%, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Карелиястат.
Рост промышленного производства в январе-июне 2018 года наблюдался в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - на 6%, обрабатывающих производствах - на 5,2%, в добыче полезных ископаемых - на 1,6%.
В каких сферах отмечалось сокращение выпуска, читайте в материале едловой интрнет-газеты "Вести Карелии".
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