В Карелии за кражу из магазина молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы

Сотрудники полиции в Кондопоге задержали двух подозреваемых в краже электротехники из местного магазина на сумму более 9 тысяч рублей.

В дежурную часть поступило сообщение о хищении товаров из магазина техники, сообщает Полиция Карелии. Со слов потерпевшего, были похищены два портативных аккумулятора и два зарядных устройства. Общая стоимость похищенного – более 9 000 рублей.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, установили что преступление было совершено группой лиц и идентифицйировали личности подозреваемых. Ими оказались 24-летний ранее судимый житель Кондопоги и его несовершеннолетний приятель. Оба впоследствии дали признательные показания.

По версии следствия, мужчины заранее договорились о совместных действиях. В магазине один из них выбирал товары и передавал их другому, который прятал технику под одеждой. После этого они покинули торговую точку без оплаты. Похищенное имущество было вывезено в Петрозаводск и сбыто.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Карелии двое рабочих украли и сдали на металл заводской кабель.