В Карелии за месяц произошло 6 смертельных аварий

В январе на дорогах республики произошло 43 ДТП.

По данным Госавтоинспекция Карелии, в первый месяц нового года в республике произошло 43 ДТП, в результате которых погибли 6 человек и 51 участник движения травмирован.

По статистике, столкновение транспортных средств является самым распространенным видом ДТП, и характеризуется наибольшей тяжестью последствий. Так, в результате 26 столкновений пострадали 32 человека и 6 человек погибли.

Фактически каждое третье ДТП произошло с участием пешеходов – в 12 ДТП пострадали 13 человек. В 6 авариях пешеходы получили травмы по собственной вине, в числе нарушений – переход дороги в неустановленном месте, внезапный выход на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

В 16 ДТП, в которых 2 человека погибли и 20 травмированы, водители выбрали скорость движения автомобиля, не соответствующую конкретным дорожным условиям.

В 4 ДТП с 5 пострадавшими, виновниками стали водители, находящиеся в состоянии опьянения.

В момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности и получили травмы 4 человека, еще для 3 участников движения травмы оказались смертельными.

По данным Госавтоинспекции Карелии, основными причинами совершения ДТП стали такие нарушения, как несоблюдение очередности проезда (в 6 ДТП погибли 2 и травмированы 5 человек, нарушение правил обгона (в 3 ДТП погиб 1 и травмированы 3 человека), нарушение расположения на проезжей части (в 6 ДТП погиб 1 и травмированы 8 человек).

Ранее появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском.