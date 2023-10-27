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В Карелии за минувший год резко выросли доходы от туризма

Новости. Общество
16:40, 30 Октября 2023
фото: © Александр Пауков / VK

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За полгода поступления в бюджет от туркомпаний выросли на 18%.

Итоги минувшего летнего сезона обсудили сегодня, 30 октября, на заседании правительства Карелии под руководством Артура Парфенчикова.

Перед членами правительства выступил глава регионального Минэка Олег Ермолаев. По его информации, за 9 месяцев 2023 года республика приняла более 1,4 млн гостей. До конца года прогнозируется прибытие еще 300 тысяч туристов. В целом с 2017 года турпоток в Карелию увеличился вдвое.

Увеличение числа туристов принесло дополнительный доход в республиканский бюджет — за первое полугодие туристические и гостиничные компании уплатили 179 млн рублей, или на 18% больше, чем за то же время в минувшем году.

Существенно увеличилось летом и число авиарейсов из Петрозаводска. Помимо прежних направлений: Москва, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Казань; открылись новые направления: Екатеринбург и Магас в Ингушетии. За 9 месяцев аэропорт «Петрозаводск» обслужил более 60 тысяч пассажиров.

Кроме того, благодаря в том числе нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, в Карелии расширилась сеть объектов размещения. В нынешнем сезоне заработали 9 новых глэмпингов и модульная гостиница, были расширены действующие базы отдыха, в Петрозаводске строится три новые гостиницы. Сейчас в регионе действует 836 объектов на 18925 мест.

«Средства господдержки направим на пять инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения в Прионежском и Сортавальском районах, а также Костомукшском городской округе», — пояснил министр.

В Карелии развиваются и новые пункты проката инвентаря, объекты показа, точки придорожного сервиса. При этом, по словам Артура Парфенчикова, туризм в Карелии должен стать всесезонным — такая задача поставлена перед министерством.

«Нам нужно участвовать во всех программах, которые предлагает федеральный центр. Создавать перспективные и важные проекты для бизнеса и самозанятых граждан», — подчеркнул руководитель республики, уточнив, что необходимо формировать «якорные» объекты, которые будут двигать развитие туристической индустрии в Карелии.

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