В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

С начала 2025 года в Карелии прививки сделали почти 68 тысяч жителей, из них более 27 тысяч — дети.
За последнюю неделю число вакцинированных выросло на 26 тысяч человек. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.
Среди медицинских работников привились уже более 53%, среди работников образования — почти 40%.
Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах. В Минздраве заверили, что в республике есть запас вакцины.
В Петрозаводске работают четыре мобильных пункта вакцинации:
— у ТЦ «Главный» на ул. Мелентьевой, 28 (будни с 10:00 до 16:00);
— в ТРК «Лотос Плаза» на Лесном проспекте, 47а (будни с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00, суббота с 11:00 до 15:00);
— у гипермаркета «Магнит» на ул. Ровио, 15а (будни с 11:00 до 18:30, суббота с 11:00 до 15:00);
— в ПетрГУ на ул. Герцена, 31б (будни с 11:00 до 13:00).
В мобильных пунктах Петрозаводска уже привились более 2000 человек. Во всех районах Карелии также работают выездные бригады для вакцинации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Карелии за неделю в два раза выросло количество заболевших ОРВИ.