В Карелии за неделю более 16 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 415 классов в 55-ти школах республики, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 9,4% (+1386 случаев).

В республике зарегистрировано 16060 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выше эпидемического порога на 180,5%.

Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 634,1, 652,5 и 655,5 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 8093 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 92,6%.

По представленной информации, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 415 классов в 55-ти школ республики. Полностью переведены на дистанционное обучение 2 школы. Приостановлена деятельность 69 групп в 31 детском саду республики.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 19 человек.