В Карелии за неделю более 200 человек пострадали от клещей

С марта этого года было зарегистрировано более 3 тысяч обращений по поводу присасывания клещей.

Роспотребнадзор по РК рассказал, что всего за неделю 204 человека обратились в лечебно-профилактические учреждения с жалобами на присасывание клещей. По данным ведомства, среди пострадавших 38 детей.

На 13 июля по Карелии зафиксировано 3294 случая присасывания клещей, из которых 624 связаны с детьми. В этом году с начала эпидсезона зафиксировано 4 случая боррелиоза и 11 случаев клещевого вирусного энцефалита.

С 6 марта этого года введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения Карелии.