В Карелии за неделю госпитализировано 145 человек, заболевших пневмонией

По данным Роспотребнадзора Карелии, Количество заболевших внебольничной пневмонией выше уровня предыдущей недели на 24,1%.

За минувшую неделю, с 7 по 14 февраля, в Карелии зарегистрировано 175 случаев внебольничной пневмонии (28,7 на 100 тыс. населения).

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше средне-многонедельного уровня на +21,9%, зарегистрировано 76 случаев (27,1 на 100 тыс. населения).

Количество заболевших внебольничной пневмонией выше уровня предыдущей недели на 24,1%. За неделю 145 жителей Карелии были госпитализированы с данным заболеванием.