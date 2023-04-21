В Карелии за неделю ОРВИ заболели полторы тысячи человек

Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 32,6%, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За неделю с 26 июня по 2 июля в республике зафиксировали 1 480 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 32,6%.



По сравнению с предыдущей семидневкой снижение заболеваемости ОРВИ составило 1,4% (-21 случай).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 778 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.



Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 21%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.