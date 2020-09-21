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В Карелии за неделю от укусов клещей пострадали более 10 человек

Новости. Общество
08:40, 22 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 11, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3072 человек, из них детей – 794. Неделю назад было 3061 обращений (на 11 меньше).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 17,8% от числа обратившихся.

В вирусологической лаборатории проведены исследования 3116 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

За прошедшую неделю клещевые инфекции не регистрировались.

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