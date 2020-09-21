В Карелии за неделю от укусов клещей пострадали более 10 человек

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 11, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3072 человек, из них детей – 794. Неделю назад было 3061 обращений (на 11 меньше).



В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 17,8% от числа обратившихся.



В вирусологической лаборатории проведены исследования 3116 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом.



За прошедшую неделю клещевые инфекции не регистрировались.