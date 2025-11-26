В Карелии за неделю подешевел бензин двух самых популярных марок

По данным Карелиястата, с 18 по 24 ноября потребительские цены в республике демонстрировали разнонаправленную динамику. Наибольший рост показали цены на свежие огурцы и бытовую технику, при этом автомобилисты смогли сэкономить на заправках.
Среди плодоовощной продукции значительный рост продемонстрировали огурцы, подорожавшие на 6,1%. При этом огурцы дорожают уже не первую неделю. Также стали дороже картофель (+2,3%) и морковь (+1,5%). В то же время свекла и лук репчатый подешевели на 3,0% и 1,5% соответственно.
Также подорожали подсолнечное масло (+1,7%), молоко (+1,5%) и сметана (+1,3%). Снижение цен отмечено на ряд товарных позиций: мясные консервы для детского питания, печенье, черный чай и мука подешевели в диапазоне от 1,5% до 2,1%.
На рынке непродовольственных товаров резко выросла стоимость напольных электропылесосов — на 6,8%. Также заметно подорожали обрезная доска (+3,3%) и сухие корма для домашних животных (+1,9%). Небольшой рост затронул такие популярные товары, как зубная паста (+1,4%), телевизоры (+1,3%) и смартфоны (+1,0%). При этом женские эластичные колготки, напротив, подешевели на 1,4%.
В аптеках снизились цены на ряд лекарств. Лидером падения стал активированный уголь (-2,3%). Также подешевели лизобакт, левомеколь, пенталгин и ренгалин. В то же время корвалол подорожал на 2,2%.
Автовладельцы могут порадоваться снижению цен на бензин: АИ-92 подешевел на 3,1%, АИ-95 — на 2,3%. При этом дизельное топливо и АИ-98 незначительно подорожали.
Среди услуг инфляция затронула сферу отдыха и гостеприимства. Подорожало проживание в хостелах (+3,4%) и гостиницах всех категорий. Также выросла стоимость модельной стрижки как в женских, так и в мужских залах.
Ранее мы писали, что в Карелии за первую декаду ноября 2025 года выросли цены на овощи и молочные продукты.