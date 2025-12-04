В Карелии за неделю подорожали огурцы и яблоки, но снова подешевел бензин

За неделю с 25 ноября по 1 декабря 2025 года в Республике Карелия наблюдалась неоднородная динамика цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также на отдельные услуги.
По данным Карелиястата, наибольший рост зафиксирован в сегменте плодоовощной продукции: стоимость свежих огурцов увеличилась на 4,6%, яблок — на 4,5%, репчатого лука — на 4,1%. В то же время картофель подешевел на 2,2%.
Среди других продовольственных товаров подорожали вермишель, мороженая неразделанная рыба, сосиски и сардельки, мясные консервы для детского питания, а также говядина (кроме бескостного мяса) — на 1,5–3,6%. В то же время цена на питьевое цельное ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% снизилась на 2,0%.
В непродовольственном секторе подорожали напольные электропылесосы — на 3,9%, а также кроссовые туфли для взрослых — на 2,2%. Снижение цен отмечено на детские пелёнки (минус 1,1%), новые легковые автомобили иностранной марки и спортивные костюмы для школьников (по 1,0%).
На фармацевтическом рынке анальгин (метамизол натрия отечественного производства) подорожал на 1,2%, тогда как валидол подешевел сразу на 6,5%, нимесулид — на 1,5%.
Среди видов топлива рост показала цена на дизельное топливо (+0,7%), в то время как бензин марки АИ-92 стал дешевле на 0,3%, АИ-95 — на 0,2%.
Существенные изменения произошли и в сфере услуг: стоимость проживания в гостиницах высокой категории (4*–5*) выросла на 10,2%, в гостиницах 2* — на 4,7%. При этом цены на размещение в хостелах снизились на 1,9%.
Аналитики отмечают, что наблюдаемые колебания цен соответствуют сезонным трендам и могут быть связаны как с изменениями в логистике и спросе, так и с корректировками торговых сетей в преддверии новогодних праздников.
Ранее в сюжете: эксперты выяснили, как сильно подорожал новогодний стол в 2025 году.