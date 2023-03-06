В Карелии за неделю резко подешевели свежие огурцы

При этом серьезно выросла цена на смартфоны и помидоры.

Карелиястат представил очередную статистику изменения цен на товары и услуги в республике за минувшую неделю.

Так, согласно этим данным, с 28 февраля по 6 марта в Карелии сильно снизились цены на свежие огурцы — на 23,8%. Кроме того, подешевели, хоть и не так сильно, свекла, картофель и яблоки — от 3,1% до 1,2%. Дешевле стали фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания, колбасы, хлеб, пшено и поваренная соль.

Напротив, выросли в цене свежие помидоры — на 8,2%. В меньшей степени подорожание коснулось сливочного масла, риса, водки, сметаны, свинины и печенья.

Из непродовольственных товаров больше всего поорожал шампунь — на 7,2%. Выросли в цене смартфоны, на 5,9%, подгузники, телевизоры, спички, мыло. Отечественные легковые автомобили, продающиеся в Карелии, подорожали на 0,7%.

Среди медикаментов корвалол подешевел на 5,9%, нимесулид — 2,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,3%.