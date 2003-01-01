В Карелии за неделю резко выросли цены на популярные овощи

Ща минувшую неделю помидоры в магазинах республики подорожали почти на 15%.
За минувшую неделю, с 30 сентября по 6 октября 2025 года, в магазинах республики существенно подорожали популярные овощи. Такие данные привели в Карелиястате.
Так, цены на помидоры выросли на 14,7%, свёклу столовую – 7,8%, бананы – 3,2%, морковь – на 1,9%.
В то же время снизились цены на лук репчатый (на 5,3%), огурцы (4,3%), картофель (2,9%), капусту белокочанную (2,3%) и яблоки (на 1,1%).
Среди других наблюдаемых продовольственных товаров от 1,1% до 4,1% выросли цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, соль поваренная пищевая, яйца куриные. При этом сосиски и сардельки стали дешевле на 1,1%.