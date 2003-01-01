В Карелии за неделю резко выросло количество обратившихся с укусами клещей

В республике третью неделю подряд фиксируется рост количества обратившихся в медучреждения с укусами клещей.

За прошедшую неделю в лечебные учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 66 человек, из них 5 детей. Такую статистику приводит Роспотребнадзор Карелии. Таким образом, уже третью неделю количество укушенных растет. Если в первую неделю сентября за помощью в медучреждения с укусами клещей обратились 36 человек, во вторую от клещей пострадали уже 40 человек. Как видим, сейчас уже 66. Однако на этой неделе в Карелию пришло похолодание, активность клещей должна снизится.

Всего с начала года, по данным на 21 сентября, по поводу присасывания клещей обратились 3916 человек, из них детей – 712. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях республики.

С начала эпидсезона зарегистрировано 12 случаев клещевого боррелиоза, из них 2 сл. – дети до 17 лет, 20 случаев клещевого энцефалита, из них 7 сл. – дети до 17 лет, (г. Петрозаводск, Пряжинский, Пудожский, Медвежьегорский р-н).