В Карелии за неделю сильно подорожали два популярнейших гарнира

Статистики представили изменение цен в республике за неделю.

По данным Карелиястата, с 28 ноября по 4 декабря в республике сильно выросли цены на вермишель — на 7,7%, вареная колбаса — на 6,7%, а также на картофель — на 6,5%. Кроме того, от 2,6% до 6,7% подорожали огурцы, детские консервы, сливочное масло, мороженая рыба и творог.

При этом снизилась цена на помидоры, сосиски, яблоки, лук, полукопченую колбасу и подсолнечное масло — от 1,5% до 4,1%. Больше всего подешевели за этот период черный чай — на 4,5%, а также свекла — на 4,4%.

Продолжили дорожать и яйца, хоть и незначительно — за неделю лишь на 1,8%.

Среди услуг обращает на себя внимание увеличение более чем на 2% стоимости проживания в гостинице 2* и 3*.

Ранее статистики представили соотношение рождаемости и смертности в Карелии.