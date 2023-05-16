В Карелии за неделю сильно повысилась стоимость проживания в отелях

В Карелиястате представили изменение цен за минувшую неделю.

Специалисты Карелиястата провели очередной еженедельный мониторинг цен, показав данные на 22 мая.

Как выяснилось, за минувшую неделю сильно поднялись цены на проживание в гостиницах. Дороже стало жить во всех номерах, но особенно выросло проживание в 4-5-звездочных отелях — на 11,3%, а также в 3-звездочных — на 7,1%.

И продуктов цена заметно выросла на морковь — на 7,7%, свеклу — 5,5%, куру — 4,9%. Также подорожали сухие корма для животных — на 6,4%, электропылесос напольный — 3,2%, смартфон — на 2,5%.

Дешевле стали помидоры и огурцы — на 9% и 8,7%, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная, масло подсолнечное, консервы мясные для детского питания, сосиски, сардельки — на 2,5 — 5,4%.

Бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 0,8%, дизельное топливо — на 0,3%.