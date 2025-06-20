В Карелии за неделю в ДТП погибли четыре человека, пострадали 32

За минувшую неделю в республике произошло 26 аварий.

Среди пострадавших — семь детей. Об этом сообщили в ГАИ Карелии.

В выходные случилось 12 ДТП, в которых два человека погибли и 14 получили травмы.

В Кондопоге 27 июня неустановленный водитель сдавал назад и сбил 51-летнего велосипедиста. В тот же день в Муезерском районе 13-летний подросток на питбайке не справился с управлением и упал в кювет.

В Пудожском районе мотоциклист съехал с дороги, испугавшись животного. Его 45-летняя пассажирка получила травмы. В Прионежском районе 20-летний пьяный водитель Volkswagen врезался в дорожный знак и перевернулся — пострадали он сам и его 22-летний пассажир.

29 июня 56-летняя женщина за рулем Škoda не справилась с управлением и съехала в кювет под Петрозаводском.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель большегруза погиб в аварии на севере Карелии.