В Карелии за неделю в два раза выросло количество заболевших ОРВИ

В республике за минувшую неделю выявлено 6685 случаев заболевания ОРВИ.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения до 6685 случаев (на 104,37%). Эти данные в свежей статистике приводит Роспотребнадзор Карелии. Таким образом уже третью неделю подряд заболеваемость ОРВИ в Карелии растет в два раза. Неделю назад ведомство сообщало о 3271 случае, две недели назад о 1629 случаях. Можно говорить о резком скачке заболеваемости.

Из хорошего: уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения остается ниже эпидемического порога на 21,17%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах. Кроме того, жители Карелии пока не болеют гриппов, его вовсе не обнаружено.

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены риновирусы, вирусы парагриппа, COVID-19 (24 случая).

Ранее мы сообщали, что в России также зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ.