В Карелии за неделю выявлено 4256 случаев ОРВИ

В Карелии сохраняется низкий уровень заболеваемости ОРВИ.

За последнюю неделю в Карелии подтверждено 4256 случаев заболевания ОРВИ. Это всего на три случая больше, чем на предыдущей неделе.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости среди населения региона остается ниже эпидемического порога на 23%, причем превышения нет ни в одной возрастной группе.

В республике также зафиксировано 26 случаев коронавируса. Помимо ОРВИ и ковида при лабораторном мониторинге обнаружили риновирусы и вирусы парагриппа, а вот гриппа в Карелии по-прежнему нет.

