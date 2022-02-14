В Карелии за неделю выявлено 548 случаев заражения омикроном

Роспотребнадзор Карелии опубликовал статистику по заболеваемости омикроном в республике.

В Карелии на 14 февраля лабораторно подтвержден диагноз коронавирус у 112988 человек, из них дети до 17 лет – 14592 (13,0%), лица старше 65 лет – 17299 (15,4%). Темп прироста заболеваемости составил +27,3%.

Из-за повышенной заболеваемости ковидом приостановлена деятельность 50-и классов в 26-и школах республики. Приостановлена деятельность 115-и групп в 41-м детском саду Карелии.

При проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от 953 больных COVID-19 в Карелии по состоянию на 14 февраля выявлено 548 случаев заболевания людей штаммом «Омикрон» (57,5%).