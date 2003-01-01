В Карелии за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

Несмотря на рост, заболеваемость пока ниже эпидемического порога.
В Карелии за неделю 1629 человек заболели ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Карелии. Также выявлено 16 случаев заболевания Covid-19.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения на 27,46% (+351 случай). При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены риновирусы, парагрипп, COVID-19.
Рост заболеваемости может быть связана с началом учебного года, как следствие, с возросшим количеством контактов.