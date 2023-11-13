В Карелии за неделю взлетела цена на помидоры

Статистики опубликовали изменение цен на продукты в республике за минувшую неделю.

По данным Карелиястата, с 31 октября по 7 ноября в республике резко поднялись цены на помидоры — сразу на 14,5%. Также подорожали бананы — 10,5%, свёкла столовая — 6,6%, огурцы свежие — 4,9%, капуста белокочанная — 4,1%, картофель — на 2,7%.

Вместе с тем цена на яблоки снизилась на 5,6%, морковь — на 2,8%.

Дешевле на 7,3% стали колбасы, на 4,6% — овощные консервы для детского питания, на 2,3% — маргарин.

Из других продовольственных товаров от 4,7% до 5,9% подорожали соль, куриные яйца и свинина.

Ранее было отмечено, что цена за десяток яиц в Петрозаводске «взяла новую высоту».