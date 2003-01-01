В Карелии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза

За минувшую неделю в Карелии выявили в два раза больше случаев ОРВИ, чем неделей раньше.

По данным Роспотребнадзора Карелии, на минувшей неделе в Карелии выявлен 3271 случай заболевания ОРВИ. Напомним, что неделей раньше ведомство отчитывалось о 1629 случаях. По сравнению с предыдущей неделей отмечается повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения на 100,8% (+1642 случая). То есть заболеваемость за неделю выросла примерно в два раза. Показательно, что значительно больше стало и выявленных случаев Covid-19. Неделей раньше их было 16, а сейчас 41.

Несмотря на такой рост, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения все равно остается ниже эпидемического порога на 6,86%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах. При мониторинге выделены риновирусы, COVID-19. Гриппа пока нет, хотя вакцинация от гриппа в Карелии уже началась.