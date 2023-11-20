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В Карелии за несколько дней задержали больше 150 нелегальных мигрантов

Новости. Общество
13:15, 21 Ноября 2023
фото: © Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

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Иностранцы с истекшими российскими визами двигались по Карелии в сторону финской границы.

На территории Карелии с 15 по 21 ноября были задержаны свыше 150 иностранных граждан. При этом большинство нарушителей были задержаны после 18 ноября. Об этом «Столице на Онего» сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

Все они двигались по республике в сторону российско-финляндской границы, имея на руках истекшие российские визы.

«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан ОВД Карелии. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы РФ», — сообщила пресс-секретарь руководителя региона.

Напомним, Финляндия закрыла 4 крупнейших пункта пропуска на границе с Россией в ночь на 18 ноября. После этого поток мигрантов, желающих попасть в ЕС, устремился в северные пункты пропуска на территории Карелии.

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