В Карелии за первую декаду ноября 2025 года выросли цены на овощи и молочные продукты

Петрозаводск, 13 ноября 2025 года. По данным Карелиястата, за период с 6 по 10 ноября 2025 года в Республике Карелия зафиксированы заметные изменения потребительских цен на ряд товаров и услуг.
Среди продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию: картофель подорожал на 4,1%, морковь — на 3,6%, яблоки — на 3,4%, свежие помидоры — на 2,8%, репчатый лук — на 1,9%. В то же время цены на столовую свёклу и свежие огурцы снизились — на 2,1% и 1,9% соответственно.
Также подорожали масло подсолнечное, питьевое молоко жирностью 2,5–3,2%, твёрдые и мягкие сыры, мясные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, а также гречневая крупа-ядрица — в пределах 1,0–3,5%. При этом чай чёрный байховый стал дешевле на 2,7%, а вермишель — на 1,4%.
Среди непродовольственных товаров наиболее значительное снижение цен зафиксировано на телевизоры — на 8,7%, напольные электропылесосы — на 6,8%, детские футболки — на 4,5%.
В сегменте лекарственных средств подешевели нимесулид (–7,2%), лизобакт (–1,7%) и левомеколь (–1,1%), тогда как трекрезан, напротив, подорожал на 2,3%.
На автомобильном топливе также произошли изменения: бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал дешевле на 0,6% и 0,4% соответственно, в то время как дизельное топливо выросло в цене на 0,2%.
Стоимость проживания в хостелах увеличилась на 4,4%, в гостиницах категории «1 звезда» и мотелях — на 4,0%. Вместе с тем цены на размещение в гостиницах «2 звезды» снизились на 3,2%, в домах отдыха и пансионатах — на 2,3%, а в отелях высокого класса (4*–5*) — на 1,2%.
