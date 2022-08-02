В Карелии за первую половину 2022 года родились более 2 тысяч малышей

Это чуть меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

За первые 6 месяцев 2022 года в Карелии на свет появились 2 154 ребенка — немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Фонд социального страхования, осуществляющий в Карелии программу «Родовой сертификат».

Мальчиков в семьях Карелии родилось больше, чем девочек — 1108 против 1046. В 35 семьях родились двойни.

Чаще всего женщины в республике рожают в возрасте от 30 до 35 лет. Средний возраст матери в Карелии — 30 лет.

Как уточнили в Фонде социального страхования, местное отделение Фонда направило на счета лечебных организаций Карелии более 22 миллионов рублей по программе «родовой сертификат».