В Карелии за пьяную езду будут судить водителя «семерки»

В Пряжинском районе остановлен водитель ВАЗа, который сел пьяным за руль, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС продолжают контролировать дорожную обстановку.

Так, в минувшую субботу, 24 сентября, в Пряжинском районе на автодороге "Кола" от управления автомобилем «ВАЗ-2107» отстранен водитель 1983 года рождения, который находился за рулем с признаками опьянения.

Мужчина ожидает решения суда, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.