В Карелии за пять лет в разы снизилась задолженность по заработной плате

В 2020 году она составляла 51,8 млн рублей, а в 2025 году — уже 13,6 млн рублей. То есть задолженность за этот период снизилась в 4 раза.
За этот период удалось погасить задолженность перед 726 работниками, в 2025 году задолженность сохраняется в отношении 188 человек.
Об этом рассказали в Управлении труда и занятости Карелии. По данным ведомства, на сегодняшний день 4 работодателя должны своим работникам около 13,6 млн рублей. Это предприятия-банкроты из таких сфер как ЖКХ, промышленное производство и другие. В 2020 году 12 организаций сохраняли задолженность перед работниками.
Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова отметила, что зарплата работников — важнейший показатель стабильности на рынке труда, ведомством ведется постоянный мониторинг задолженности по зарплате.
— В республике работает Межведомственная комиссия по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате. В состав комиссии входят представители контрольно-надзорных органов, органов власти республики, объединений профсоюзов и работодателей. На заседаниях рассматриваются предприятия, имеющие задолженность по заработной плате, информация о которых поступает из различных источников, в том числе из социальных сетей.
Своевременность выплаты зарплаты работникам республики держит на особом контроле глава Карелии Артур Парфенчиков.
Напомним, если трудовые права нарушены, нужно обращаться по «горячим линиям»: Государственная инспекция труда в Республике Карелия: 8 (921) 628-27-49, Прокуратура Республики Карелия (8142) 71-78-46, Управление труда и занятости Республики Карелия (8142) 44-58-42 доб. 414.