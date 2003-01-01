Своевременность выплаты зарплаты работникам республики держит на особом контроле глава Карелии Артур Парфенчиков. Напомним, если трудовые права нарушены, нужно обращаться по «горячим линиям»: Государственная инспекция труда в Республике Карелия: 8 (921) 628-27-49, Прокуратура Республики Карелия (8142) 71-78-46, Управление труда и занятости Республики Карелия (8142) 44-58-42 доб. 414.

— В республике работает Межведомственная комиссия по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате. В состав комиссии входят представители контрольно-надзорных органов, органов власти республики, объединений профсоюзов и работодателей. На заседаниях рассматриваются предприятия, имеющие задолженность по заработной плате, информация о которых поступает из различных источников, в том числе из социальных сетей.

За этот период удалось погасить задолженность перед 726 работниками, в 2025 году задолженность сохраняется в отношении 188 человек. Об этом рассказали в Управлении труда и занятости Карелии. По данным ведомства, на сегодняшний день 4 работодателя должны своим работникам около 13,6 млн рублей. Это предприятия-банкроты из таких сфер как ЖКХ, промышленное производство и другие. В 2020 году 12 организаций сохраняли задолженность перед работниками. Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова отметила, что зарплата работников — важнейший показатель стабильности на рынке труда, ведомством ведется постоянный мониторинг задолженности по зарплате.

В 2020 году она составляла 51,8 млн рублей, а в 2025 году — уже 13,6 млн рублей. То есть задолженность за этот период снизилась в 4 раза.

В Карелии за пять лет в разы снизилась задолженность по заработной плате

В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей

Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии

Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года

Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели

Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области

Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста

Валентина Матвиенко: Шандалович не мог сидеть в кабинете, спасал жизни военнослужащих на СВО

В Карелии принято более 3 тысяч решений по программе «гаражной амнистии»

Почти тысячу абортов сделали жительницы Карелии с начала года

Дело о смертельном ДТП с водителем в состоянии наркотического опьянения направили в суд

С начала года более тысячи нетрезвых водителей поймали за рулем

В Карелии за пять лет в разы снизилась задолженность по заработной плате

«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.