В Карелии за полгода резко подскочили цены на картофель и напитки

В Карелиястате опубликовали изменения цен на продукты в 2025 году.

Специалисты Карелиястата проанализировали рост и спад цен в республике с января по май текущего года.

По данным ведомства, с начала года больше всего подорожали картофель — в 1,5 раза, чай, кофе, какао — на 11%, безалкогольные напитки — на 10,8%. При этом подешевели яйца и овощи. Стоимость минимального месячного набора продуктов в республике составила 8780 рублей, что на 10% больше, чем было в начале 2025 года.

Среди отдельных групп непродовольственных товаров наибольший рост цен с начала года наблюдался на резиновую обувь — на 12,7%, парфюмерно-косметические товары — на 6,9%, инструменты и оборудование — на 6,6%.

Одновременно снизились цены на телерадиотовары, меха и меховые изделия, персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы, ковры и ковровые изделия, средства связи, обувь кожаную, текстильную и комбинированную.