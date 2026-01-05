В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

На первой неделе 2026 года (с 29 декабря по 4 января) в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди всего населения превысил эпидемический порог на 34,4%.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелии, в регионе зарегистрировано 8044 случая ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составил 153,55 на 10 тысяч населения, что на 6,7% (на 503 случая) выше уровня предыдущей недели.

Также выявлено 26 новых случаев COVID-19.

Эпидемиологический порог превышен за счет заболеваемости в возрастных группах от 7 до 14 лет, а также среди взрослого населения (15 лет и старше).

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены риновирусы, COVID-19, вирусы гриппа А (Н3N2).

Защититься от гриппа поможет ежегодная вакцинация и соблюдение мер неспецифической профилактики:

— Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

— Пользуйтесь маской в местах скопления людей;

— Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;

— Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

— Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

— Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;

— Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь;

— Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;

— Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);

— Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука;

— По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

Общие меры для предотвращения пневмоний: следует одеваться по погоде, избегать переохлаждений, поддерживать здоровый образ жизни с полноценным сном и питанием.

Специалисты подчеркивают недопустимость самолечения. При появлении первых симптомов респираторного заболевания (лихорадка, кашель, головная боль) необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью и строго следовать назначениям врача для профилактики осложнений, включая внебольничную пневмонию.

Ранее мы сообщали, что около трехсот классов в школах закрыто на карантин.