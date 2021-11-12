В Карелии за сутки 21 ребенок заболел ковидом и 21 маленький пациент выздоровел

Число инфицированных коронавирусом детей в республике выросло до 10612.

По данным на 15 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 21 ребенка в Карелии. Сутками ранее COVID-19 заразились 42 несовершеннолетних. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10612. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 21 ребенок. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10494.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 219 инфицированных, выздоровели 217 человек, зарегистрировано четыре смерти.