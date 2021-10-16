В Карелии за сутки 275 человек заразились коронавирусом, трое умерли

Общее число жертв пандемии в республике достигло 929 человек.

По данным на 16 октября, за сутки было выявлено 275 случаев COVID-19 (272 заразившихся не были привиты). Из них заболевших — 274, средней тяжести — 56, тяжелых — 4. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находится 851 пациент. Два крайне тяжелых пациента, один находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 929 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 222 пациента.

С начала пандемии в Карелии инфицированы коронавирусом 69968 человека, справились с заболеванием 66283 пациента.