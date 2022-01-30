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В Карелии за сутки 5 человек умерли от коронавируса, 723 заболели

Новости. Общество
09:30, 31 Января 2022
фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев

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На 31 января в Карелии зарегистрировано 98955 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11997 детей, сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

За прошедшие сутки выявлены 723 инфицированных (125 - дети), из них непривитых – 694 (95,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 739 пациентов, в состоянии средней тяжести – 669 человек, в тяжёлом – 61 (из них непривитых - 60).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 94055 человек, за последние сутки – 692.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1316 человек.

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