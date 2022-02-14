В Карелии за сутки число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось на 236

Всего в Карелии на 15 февраля зарегистрировано 14828 ребенка, инфицированного коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 188.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 198 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 13734 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Карелии выявлены 1105 инфицированных, выздоровели 944 пациента, зарегистрировано еще три смерти.