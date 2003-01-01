В Карелии за сутки горели три автомобиля

Вспыхнули грузовик и два отечественных легковых автомобиля.
Пожары произошли в Петрозаводске и Сортавальском округе. Подробности сообщили в МЧС республики.
В среду, 15 октября, в 16:50 на 250-м километре федеральной трассы А-121 в Сортавальском округе загорелся грузовой автомобиль Scania. Огнем повреждено колесо транспортного средства на площади 2 квадратных метра. На месте работали 4 пожарных и одна единица техники.
В 16:55 поступило сообщение о возгорании автомобиля ГАЗ-3307, припаркованного на улице Дружбы в Петрозаводске. В результате пожара повреждены моторный отсек и кабина машины на общей площади 5 квадратных метров. Для тушения привлекались 3 человека личного состава и одна единица техники.
Рано утром в четверг, 16 октября, в 04:32 на улице Красноармейской в Петрозаводске загорелся салон автомобиля Lada Niva. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. На месте происшествия работали 8 пожарных и две единицы спецтехники.
Как стало известно «Столице на Онего», во всех трех случаях обошлось без пострадавших. Причины возгораний устанавливаются.
Ранее четыре машины полыхали на авторазборе в Петрозаводске.