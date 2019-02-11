В Карелии за сутки горело два дачных дома

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Пожары произошли в Питкярантском и Лоухском районах 10 февраля, сообщили в МЧС Карелии.
В 22.02 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Юляристиоя. В 22.25 пожар ликвидирован.
Дом спасти не удалось. Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.
В 22.43 пожар произошел в дачном доме в Лоухи. 12 пожарных боролись с огнем. В 23.00 пожар ликвидирован.
Площадь повреждения составила 6 кв м.
Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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