В Карелии за сутки горело два дачных дома

Пожары произошли в Питкярантском и Лоухском районах 10 февраля, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.02 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Юляристиоя. В 22.25 пожар ликвидирован.

Дом спасти не удалось. Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

В 22.43 пожар произошел в дачном доме в Лоухи. 12 пожарных боролись с огнем. В 23.00 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 6 кв м.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.