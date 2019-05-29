В Карелии за сутки камеры зафиксировали более 800 нарушений водителями

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Все нарушители в ближайшее время получат извещения о совершенных нарушениях, сообщили в ГИБДД Карелии.
К административной ответственности за нарушение ПДД автоинспекторы привлекли 357 участников движения, в числе нарушителей – 25 пешеходов в Карелии.
Камеры автоматической фиксации зафиксировали более 800 нарушений водителями, которые в самое ближайшее время получат извещение о совершенном ими нарушении.
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