В Карелии за сутки камеры зафиксировали более 800 нарушений водителями

Все нарушители в ближайшее время получат извещения о совершенных нарушениях, сообщили в ГИБДД Карелии.

К административной ответственности за нарушение ПДД автоинспекторы привлекли 357 участников движения, в числе нарушителей – 25 пешеходов в Карелии.

Камеры автоматической фиксации зафиксировали более 800 нарушений водителями, которые в самое ближайшее время получат извещение о совершенном ими нарушении.