В Карелии за сутки коронавирусом заразились в два раза больше детей, чем выздоровели

За сутки в Карелии 22 ребенка заразились коронавирусом, а 11 выздоровели, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 4 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5500. За сутки выявлено 22 новых случая COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 11 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4960.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 167 жителей республики, зарегистрировано 4 смерти ковидных больных. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 56 632 человека, умерли 732 пациента.