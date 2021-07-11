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В Карелии за сутки от коронавируса скончались еще три человека

Новости. Общество
09:27, 12 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев

За прошедшие сутки коронавирус стал причиной смерти трех жителей Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 12 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 663 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 193 жителей республики, из них 192 непривитых. Заболели также 187 человек, средней тяжести — 24 и 10 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 797 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52568 человек.

За сутки выздоровели еще 148 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 49060 человек.

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