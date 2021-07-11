В Карелии за сутки от коронавируса скончались еще три человека

За прошедшие сутки коронавирус стал причиной смерти трех жителей Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 12 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 663 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 193 жителей республики, из них 192 непривитых. Заболели также 187 человек, средней тяжести — 24 и 10 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 797 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52568 человек.

За сутки выздоровели еще 148 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 49060 человек.