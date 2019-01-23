За сутки в Карелии поймали трех пьяных водителей

Инспекторы 22 января отстранили от управления 4 водителей, не имеющих прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшие сутки инспекторы ГИБДД отстранили от управления 4 водителей, не имеющих прав, 3 из них находились за рулем в состоянии опьянения.

В 19 случаях с помощью приборов фотовидеофиксации автоинспекторы привлекли к ответственности водителей за превышение скоростного режима.

В 7 случаях за непропуск пешеходов.