В Карелии за сутки произошло шесть пожаров

В МЧС республики опубликовали сводку происшествий за 13 августа.

Горели дома, мусор, гараж и автомобиль. Спасатели рассказали про каждый инцидент.

В 10:36 в Беломорске на улице Воронина у дома 8 сгорел мусор на площади 70 квадратных метров. На тушение выезжали две единицы техники и пять спасателей.

В 19:43 в Петрозаводске на улице Машезерская в доме 5 загорелся электрощит. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 12 человек. В19:59 в Петрозаводске на улице Зайцева у дома 57Б сгорел мусор на трех квадратных метрах. Тушили четверо пожарных на одной автоцистерне.

В 20:10 в Олонецком районе в поселке Верхнеолонецкий на улице Новая у дома № 2 загорелось заброшенное строение. Огонь повредил здание и хозяйственную постройку. На месте работали три единицы техники и девять спасателей.

В 22:06 в поселке Хелюля Сортавальского района на улице Мюллюкюля у дома 4 загорелся гараж. Поврежден пол на площади два квадратных метра. Тушили 1 единица техники и 5 человек.

Последний пожар минувшего дня произошел в 23:26 в Петрозаводске на Карельском проспекте у дома 11Б — сгорел легковой автомобиль. Предположительная причина — поджог. На месте работали 1 единица техники и 4 спасателя.