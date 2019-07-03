В Карелии за сутки сгорела хозпостройка

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел 2 июля в Питкяранте, сообщили в МЧС Карелии.
В 14.40 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Песчаной у д. 14. В 15.03 пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
30.06.2019, 09:21
01.07.2019, 15:12
26.06.2019, 15:40
01.07.2019, 13:12
02.07.2019, 11:25
Аналитика
02.07.2019 16:57
Политкухня
Депутаты парламентской фракции "Единая Россия" прокомментировали отзыв законопроекта правительства.
01.07.2019 15:12
01.07.2019 13:43
01.07.2019 11:38
28.06.2019 13:51
Чтиво
30.06.2019 08:53
Частная жизнь
История старшего мастера "Техрента" Александра Мыскина о том, как он осуществил свою детскую мечту.
26.06.2019 15:40
21.06.2019 13:23
Медиа
01.07.2019 09:39
Комментарии