В Карелии за сутки сгорела хозпостройка

Пожар произошел 2 июля в Питкяранте, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.40 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Песчаной у д. 14. В 15.03 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.