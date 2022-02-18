В Карелии за сутки выявлен 901 инфицированный коронавирусом

Минздрав Карелии опубликовал официальную статистику по распространению коронавируса в республике.

В Карелии за сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1378 человек. Об этом говорится в таблице, представленной главой Минздрава республики Михаилом Охлопковым в соцсети.

За прошедшие сутки выявлен 901 инфицированный (115 — дети), из них непривитых — 865 (96%).

В ковидных стационарах получают лечение 1073 пациента, в состоянии средней тяжести — 1018 человек, в тяжёлом — 47 (из них непривитых — 41). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

За все время пандемии в Карелии зарегистрировано 117910 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 15349 детей.

Ранее Артур Парфенчиков сообщил о снятии сразу нескольких антиковидных ограничений.