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В Карелии за сутки зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

Новости. Общество
09:08, 01 Августа 2020
фото: фото: © Илья Тимин
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Число заболевших COVID-19 в республике продолжает расти.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу,  45 новых случаев заражения подтверждено в Карелии за сутки.

В Петрозаводске – 13 человек, в Лоухском районе – 14 человек (Лоухи – 9, поселок Чупа – 2, поселок Малиновая Варакка – 3), в Пудоже – 1 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля), в Пряжинском районе – 1 человек (село Святозеро), в Прионежском районе – 4 человека (деревня Ялгуба – 1, поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 2), в Кеми – 2 человека, в Калевале – 2 человека, в Беломорске – 2 человека, в Кондопожском районе – 3 человека (Кондопога, село Кончезеро, деревня Улитина Новинка), в Костомукше – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек.

Выздоровели 36 человек: в Петрозаводске – 15, в Суоярвском районе – 1, в Лоухском районе – 5, в Костомукше – 4, в Муезерском районе – 2, в Калевальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Беломорском районе – 3. Также выписаны еще 2 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

За сутки проведено 1115 тестов на коронавирус (всего сделано 116183 исследования).

Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. Всего в Карелии умерло 16 человек с подтвержденным диагнозом  COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 385,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 572,4 случая, по Северо-Западу – 562,9.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Петрозаводске скончались два постояльца частного пансионата для пожилых людей. 

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